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台積電再創天價達1160元 市值突破30兆元

2025/1/7 09:32（1/7 09:41 更新）
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圖為台積電Logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電再創新天價，早盤股價達1160元，市值突破新台幣30兆元關卡，貢獻大盤282點。

隨著台積電6日股價創下1125元歷史新高價，台積電美國存託憑證（ADR）6日同步改寫新高紀錄，收在220.01美元，上漲11.4美元，漲幅達5.46%。

據Companiesmarketcap統計，台積電市值達1.14兆美元，超越博通（Broadcom）的1.1兆美元，市值排名躍居全球第9大。

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台積電今天股價延續強勁走勢，早盤達1160元，再創新天價，上漲35元，市值突破新台幣30兆元關卡，達30.08兆元，貢獻大盤282點。

台積電將於1月16日召開法人說明會，市場預期，台積電可望釋出正面訊息，今年在人工智慧（AI）強勁需求帶動下，業績可望持續成長雙位數百分比，將續創新高，包括外資、投信和自營商6日合計買超台積電逾3萬張，卡位法說會行情。（編輯：楊蘭軒）1140107

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