TOWIA樂見泛官股售電公司成立 盼增購電彈性邁向淨零

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（中央社記者劉千綾台北7日電）台灣離岸風電產業協會（TOWIA）表示，台灣已有超過120家外商、本土企業加入RE100，樂見台灣智慧電能公司成立，透過統購分銷的方式，向多數離岸風場購買綠電，再一站式的提供較小採購量、購電年期短的多元綠電商品給企業，增加綠電交易彈性。

為協助企業購買綠電，經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」（簡稱台智電），目標4月實收資本額達新台幣20億元，聯電和中美晶等6家民營企業已有意入股。台智電掌握首批企業綠電需求約500MW，並已接洽離岸風電3-1和3-2期風場，預估風場完成建置後可於2028年開始貢獻營收。

台灣離岸風電產業協會（TOWIA）今天發布新聞稿表示，台灣目前已有超過120家外商、本土企業加入RE100，這些企業需要在2050年前達成 100%再生電力使用的目標。

TOWIA認為台智電將為用戶提供更為彈性及多元的購電機制，該平台由信用評級良好的泛官股和民間企業共同參與，透過統購分銷的方式，向多數離岸風場購買綠電，再一站式的提供較小採購量、購電年期短的多元綠電商品給企業，可望降低企業直購離岸風電的採購門檻，加速台灣2050淨零轉型目標。

TOWIA表示，台灣離岸風電從第3階段區塊開發起，各風場專案不再仰賴躉購費率，而是透過與購電方簽訂企業購售電契約（CPPA）作為風場收益，CPPA也成為離岸風電專案融資的評估關鍵及還款來源。然而CPPA因承購期程一般較長、購電量較大且受限於國際信評的高門檻條件，難以滿足部分企業的購電需求，台智電的成立目的正是為了解決這些挑戰，提供更多購電彈性。

在淨零目標與碳定價政策的推動下，TOWIA表示，台灣企業對再生能源的需求預期將持續穩健成長。根據經濟部能源署資料指出，離岸風電每1MW的減碳量約為2000噸，減碳效益在台灣目前使用的再生能源項目中居冠，更有助達成淨零轉型目標。

TOWIA表示，能否建立更靈活且多元的購售電機制，讓更多企業能取得充足綠電以達減碳目標，將成為提升台灣企業國際競爭力的重要關鍵。

談及台灣離岸風電產業發展，TOWIA表示，從示範階段，經歷潛力場址階段，如今進入區塊開發，已有實績證明離岸風電有供應量充足、發電效率高且穩定等特性，尤其在東北季風盛行時，離岸風電更能穩定輸出電力。

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以去年10月為例，離岸風電連續輸出的電量可供應近1000萬個家戶一日用電，也進一步擴大燃煤機組降載幅度。此外，根據已經運轉的風場發電數據，夏季發電效能仍可達其風場全年發電量的40%以上，顯見離岸風電全年度發電量均有助於台灣供電穩定，台灣已然步入離岸風電發展的關鍵時期。

TOWIA表示，台灣的供應鏈需要綠電的支持，才能在全球淨零轉型的浪潮中保持競爭力，整合性的售電平台是國內外開發商及國內綠電用戶的共同期待，樂見台智電的成立，期待其能有效整合綠電供需市場、降低綠電進入門檻，進一步穩健離岸風電市場，推動台灣企業加速邁向淨零轉型。（編輯：潘羿菁）1140107