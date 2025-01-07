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去年12月蔬菜大漲3成創40個月最大增幅 CPI連3年破2%
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跟隨美股漲勢亞股多收高 市場關注美就業數據

2025/1/7 18:43
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（中央社香港7日綜合外電報導）亞洲股市今天跟隨華爾街股市在科技股帶動下的漲勢多收高。媒體披露川普團隊正在衡量更針對性作法後，投資人試圖評估川普的關稅計畫。

此外，在美國聯邦準備理事會（Fed）縮減對降息幅度的預估，對利率政策採更強硬立場後，市場目光也放在週末將公布的美國就業數據上。

輝達創新高激勵科技股漲勢，帶動美股標準普爾和那斯達克股市大漲，在本週伊始不溫不火的走勢後，亞股投資人今天奮力收復失土。同時，鴻海財報表現強勁也帶動半導體股買盤。

「華盛頓郵報」披露，候任總統川普的幕僚正在衡量僅針對特定關鍵產業進口課徵關稅，課稅範圍比川普之前提出的計畫縮減，也有助於推升美股漲勢。

川普去年警告將對中國、加拿大和墨西哥祭出高關稅，市場憂心川普的強硬貿易政策將捲土重來。

然而，川普稍後在社群平台發文否認華郵報導，抨擊華郵報導是假新聞。

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亞股今天多收高，其中日股收漲2%，上海、雪梨、新加坡、首爾、台北和雅加達股市都收漲。威靈頓和馬尼拉股市則收跌。

港股今天在中國科技巨擘騰訊遭美國列入中國軍方企業清單後，股價應聲暴跌超過7%的拖累下，終場收低。騰訊在美掛牌股價重挫7.8%。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140107

川普
美媒披露幕僚評估關稅開徵對象範圍縮小 川普發文否認台股上漲熱錢湧入 新台幣盤中狂升近1.5角收32.739元
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