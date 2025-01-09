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泓德能源2024年營收首破百億 麗升能源同創新高

2025/1/9 17:17
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（中央社記者張建中新竹9日電）太陽能廠泓德能源及麗升能源2024年營收同步攀高，泓德能源年度營收首度突破新台幣100億元關卡，麗升能源營收攀高至7.78億元，同創歷史新高。

泓德能源2024年12月受惠台南、嘉義漁電共生案場，以及花蓮、屏東儲能工程挹注，營收攀高至18.96億元，月增48.22%、年增12.61%。全年營收101.25億元，創下歷史新高，年增73.14%。

展望2025年，泓德能源表示，光電案廠開發可望逐步復甦，將深耕台灣能源業務，此外，將加速拓展日本、澳洲及菲律賓再生能源市場。

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麗升能源2024年12月營收達8100萬元，月增176%、年增47%。全年總營收7.78億元，年增282%。麗升能源指出，工程及開發收入是推升2024年營收創高的主要動能。

展望2025年，麗升能源表示，在新電廠申設、建置開發、工程承攬及電廠維運等多元項目挹注下，營收可望持續向上增長。（編輯：林家嫻）1140109

#泓德能源
#泓德
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