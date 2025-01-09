朋億聖暉去年營收創新高 銳澤攀次高

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（中央社記者張建中新竹9日電）聖暉及集團成員朋億、銳澤營運表現強勁，3公司2024年12月及第4季營收同創歷史新高，聖暉年度營收首度突破新台幣300億元關卡，朋億年營收突破100億元關卡，銳澤年營收19.51億元，為歷史次高水準。

無塵室廠聖暉2024年12月營收36.8億元，續創新高，月增18%，年增55%，第4季營收95億元，季增25%，全年總營收302.5億元，年增21%。

聖暉表示，隨著半導體及電子零組件等產業展開多元區域生產基地建置計畫，無塵室及機電整合工程業務升溫，尤其台灣、東南亞地區成長顯著，是推升營運創高的關鍵。

展望未來，聖暉指出，訂單能見度已達2026年，東南亞地區需求熱度可望延續，未來營運展望樂觀。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億2024年12月營收11.94億元，月增27.01%，年增27.52%，第4季營收30.2億元，季增9.84%，全年總營收103.82億元，年增13.59%。

朋億表示，半導體客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單提前出貨認列，加上新加坡、中國地區大型訂單挹注，是推升12月營收創高的主要動力。多區業務布局效益顯現，是第4季和全年營收成長關鍵。

銳澤2024年12月營收2.36億元，年增68.91%，第4季營收6.33億元，季增35.05%，全年營收19.51億元，僅次於2022年創下的22.98億元歷史最高紀錄，年增9.64%。

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銳澤指出，旗下氣體二次配拆移機服務需求熱絡，加上台灣半導體客戶推動新廠擴建計畫，挹注氣體主系統工程業績，是推升第4季業績創高主要動能。

展望未來，銳澤表示，已陸續設立日本、新加坡子公司，並積極招募當地專業團隊，以擴大海外市場業務版圖，將為未來營運成長注入動能。（編輯：潘羿菁）1140109