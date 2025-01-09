加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海底電纜遭破壞 陸委會：不排除灰色侵擾可能性
首頁 / 產經

馬來西亞綠色科技新創競賽 台業者智慧城市提解方

2025/1/9 18:21（1/9 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣新創業者參與馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，圖為參賽的台灣新創業者等人合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月9日
台灣新創業者參與馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，圖為參賽的台灣新創業者等人合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡9日專電）馬來西亞今天舉行綠色科技新創競賽，台灣業者首度對大馬城市綠色需求提出解決方案，盼透過台灣新創能量，結合生物科技與智慧城市發展特色，成為推動雙贏模式的關鍵推手。

經濟部中小及新創企業署為搭橋台灣新創進軍海外契機，今年首度進行跨國城市組競賽，邀請大馬雪蘭莪（Selangor）州政府針對綠色需求出題，由台灣新創隊伍提出解決方案，諸如使用物聯網感測器在雲端數位化廢棄物管理環境數據、智慧建築安裝溫室氣體排放感測器解決不必要的功耗。

為製造業數位轉型提供創新能源解決方案的新創業者郭翰（Han Kuo）今天受訪表示，大馬對新創扶持屬於一條龍模式，諸如從前端的搖籃基金到後端的資金挹注，台灣除政府政策外，民間力量參與能量相當多元，由於大馬積極推動淨零碳排目標，台灣新創業者應把物聯網（IoT）、能源分析經驗帶到馬來西亞。

新創業者王敦平（Frank Wang）指出，新創要能與趨勢脈動結合，才能迅速做出回應與改革，台灣新創產業發展相當成熟，特別是ESG永續發展的有關議題，台灣新創業者能扣緊解決方案，協助大廠技術轉型，發揮新創產業的關鍵角色。

他認為，大馬新創產業趨勢發展方興未艾，各州政府對新創公司相當友善，也協助資金籌措，但馬來西亞對物聯網布局能力相對不足，台灣能從中協助交流達雙贏。

根據智慧節能新創業者胡文憶（Serene Ho）分析，大馬新創多偏向零售業，但台灣新創產業已進一步與科技業趨勢結合，台灣強項在「人工智慧物聯網」（AIoT）的領先技術，但大馬當地對物聯網的發展仍在起步階段，相信台灣新創的發展經驗能與馬來西亞深度交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，新創業者陳弘益（Hungyi Chen）以美中貿易戰為例，說明東協國家已成為海外企業布局重鎮。他說，大馬目前積極推動綠色科技，台灣既有的綠色科技經驗能為大馬創造新商機，不論是物聯網或人工智慧領域，台灣能把高科技的新創產業能量在馬來西亞開枝散葉。

綠色科技新創競賽執行單位代表李鎮宇（Lee Chen Yu）表示，這次包括在台灣進行的企業組賽事，以及海外城市組賽事，把台灣新創企業的創新科技解決方案與國際城市面臨的挑戰結合，為全球綠色與減碳努力做出貢獻。今年通過複賽的新創業者於決賽前夕必須履行實地驗證（PoC）義務，前往雪蘭莪州驗證提出的解方與蒐集相關數據，佐證符合預期效益。（編輯：張芷瑄）1140109

馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，台灣新創業首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，期盼結合生物科技與智慧城市發展特色，成為推動雙贏模式的關鍵推手。圖為台灣新創業者與大馬評審委員合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月9日
馬來西亞9日舉行綠色科技新創競賽，台灣新創業首度針對大馬城市綠色需求提出解決方案，期盼結合生物科技與智慧城市發展特色，成為推動雙贏模式的關鍵推手。圖為台灣新創業者與大馬評審委員合影。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月9日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：