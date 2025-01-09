台電和海外變壓器拉貨 華城和中興電去年營收寫新猷

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）電力設備大廠陸續公布2024年12月營收，受惠台電強韌電網計畫與海外市場拉貨，華城電機和中興電工去年12月、第4季和全年營收，均創歷史單月、單季和歷年新高。

華城電機去年12月自結合併營收新台幣35.08億元，大幅月增108.1%、年增36.23%，創歷史單月新高；去年第4季自結營收71.62億元，季增33.7%，創單季新高；累計去年全年營收202.03億元，年增45.35%，創歷年新高。

華城先前指出，去年12月有部分11月遞延金額認列，去年第4季訂單規模達100多億元。

展望未來營運，華城預估，今年外銷營收占比有機會突破50%，華城已與3至5家客戶簽訂長約，目前處理到2027年至2028年訂單，華城可持續受惠外銷、台電強韌計畫、綠能3大成長動能，人工智慧（AI）資料中心和伺服器增加算力以及電力需求，也帶動華城重電出貨。

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中興電工自結去年12月合併營收23.53億元，月增3.46%、年增16.72%，創歷年單月新高；累計去年第4季營收69.5億元，季增8.8%，寫歷史單季新猷；去年全年累計營收256.09億元，年增15.65%，也創歷年新高。

中興電先前指出，台灣廠區產能滿載，規劃到2026年，每年增加重電產能約20%。（編輯：潘羿菁）1140109