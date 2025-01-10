加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股盤中紅翻黑 23000點附近震盪整理

2025/1/10 11:09（1/10 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）美股休市一天，亞股疲軟，台股今天走勢震盪，早盤在大立光帶頭衝鋒，台積電、聯發科勁揚帶動下，指數一度漲逾120點，重回月線和23200點，但盤中翻黑小跌，在23000點附近震盪。

因美國前總統卡特（Jimmy Carter）9日舉行國葬，美國股市全面休市一天，預計週五恢復交易；亞股走勢疲軟。

台股今天開低走高，一度漲逾120點，至23200點之上，也站回月線約23118點，但盤中指數震盪翻黑。至10時50分左右，台股加權指數小跌22.34點，至23058.79點；電子股仍上漲逾0.2%、金融股下跌逾1.5%；代表中小型股票的櫃買指數也下跌0.08%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀察盤面焦點，大立光早盤漲逾8%，盤中漲幅收斂至5%，台積電漲5元，至1105元，漲幅約0.5%，聯發科漲約2%。

AI伺服器概念股中，鴻海下跌，緯穎、廣達等下跌。大立光帶頭衝，光學族群勁揚，玉晶光、亞光、今國光呈現漲勢。（編輯：楊凱翔）1140110

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
大立光勁揚台積電漲10元 台股早盤漲百點重回月線
108
更多編輯台推薦新聞：