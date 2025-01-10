避免年齡歧視 金管會預告取消信託業高齡投資限制

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（中央社記者羅元駿台北10日電）避免年齡歧視，金管會今天預告，將修正刪除信託業不得推介70歲以上的高齡限制，讓業者回歸充分瞭解客戶（KYC）等風險評估。另外，擬修正信託業者不得接受非專業投資人投資TLAC債券。

金管會今天發布新聞稿指出，為避免以年齡作為規範標準，造成年齡標籤化疑慮，及基於各業監理法令的一致性原則，有關證券商受託買賣具損失吸收能力債券（TLAC債券），修正委託人以專業投資人為限等規定。

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金管會說明，明定信託業不可以接受非專業投資人委託投資的外國債券包含TLAC債券。如果在新規定發布實施前，信託業已接受非專業投資人委託投資TLAC債券，則僅得接受非專業投資人指示賣出，不得再受託投資。

另外，金管會表示，信託業不得推介的對象，將刪除年齡為70歲以上的非專業投資人，避免造成年齡標籤化疑慮，使對象回歸由信託業依規落實充分瞭解客戶（KYC）、充分瞭解商品（KYP）及適合度分析等評估程序，並依客戶評估後的風險屬性及承受能力推介適合的金融商品。（編輯：張均懋）1140110