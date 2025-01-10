加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股本週上漲103點 上市公司總市值73.86兆元

2025/1/10 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北10日電）台股本週上漲103.56點或0.45%，週五集中市場指數收在23011.86點，收復23000點關卡。根據證交所統計，全體上市公司最新市值為新台幣73兆8583億元，較上週增加3586.01億元。

產業別指數方面，本週以生技醫療類指數上漲6.56%最大，跌幅則以塑膠類指數下跌5.45%為最大。其他未含金融類指數上漲117.39點，漲幅約0.59%；未含電子類指數下跌328.35點，跌幅約1.73%；未含金融電子類指數下跌329.66點，跌幅約2.33%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

本週全體上市股票成交金額為1兆8059億元，股票成交量週轉率1.97%。成交金額前3名為半導體類，成交金額6021.18億元，占全體上市股票交易金額比重33.34%；電腦及週邊設備類成交金額2204.72億元，占比12.21%；電子零組件類成交金額1967.79億元，占比10.90%。

累計今年初開盤迄今共7個交易日，集中市場總成交金額為2兆6829億元，市場日平均成交金額為3832.73億元，股票成交量週轉率2.75%，股票日平均成交量週轉率0.39%。（編輯：蘇志宗）1140110

#台股
#證交所
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
金控2024年獲利寫新高 富邦金連16年坐穩每股獲利王
108
更多編輯台推薦新聞：