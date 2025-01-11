蔡明興：今年景氣、股市波濤洶湧 川普是黑天鵝

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（中央社記者曾智怡台北11日電）展望今年，富邦金董事長蔡明興認為，去年股市已大漲30%，基期高情況下，今年挑戰性更高，最大變數在川普就任美國總統，「是一隻蠻大的黑天鵝」，他並以「波濤洶湧」形容今年景氣、股市。

受惠資本市場活絡，上市14家金控去年全年共繳出5979.79億元的好成績，全數金控都賺贏前年全年，年成長63.7%，更改寫2021年的5806.29億元紀錄，創下歷史新高。

富邦集團今天在南港展覽館舉辦集團謝年會，蔡明興致詞表示，回顧2024年，全球經濟受到國際通貨膨脹、能源危機、緊張的地緣政治影響，跌宕起伏，每項因素對金融業都是巨大挑戰，富邦金控仍以稅後淨利1511.6億元的歷史新高紀錄，連續第16年蟬聯台灣金控業每股盈餘獲利王。

針對今年金融業景氣，蔡明興接受媒體訪問表示，相信今年挑戰性會更高，因去年股市已大漲30%，美國股市亦同，「要像去年那麼好不容易」。

美國總統當選人川普即將上任，蔡明興認為，這將是影響景氣最大變數，尤其川普最近的發言也是非常出人意外，例如要用武力拿下格陵蘭、合併加拿大等，種種都是針對盟友，「好像盟友都變成敵人」，希望川普只是講講而已，只是溝通協調的說法，而不會真正攻打北約盟友。

蔡明興不諱言，可見變數之大，無論地緣政治、經濟財政政策、關稅都有不可預測性，「是一隻蠻大的黑天鵝」，會非常審慎因應美國新政策。

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談及今年股市，他說，現在基期較高，去年台積電已漲很多，除非今年其他產業補漲一下，才有機會突破；另一方面，川普政策言論也很容易造成股市波動，預期今年股市會「上上下下」，波動較大，他以「波濤洶湧」形容今年景氣、股市。

此外，美國聯準會降息趨緩，蔡明興認為，美元會維持強勢，除非台灣升息，這也並非不可能，因房貸種種因素，銀行資金會抓得比較緊。（編輯：張均懋）1140111