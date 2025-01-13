CIP渢妙一期風場完備海工合約 拚2027年準時併網

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（中央社記者曾智怡台北13日電）哥本哈根基礎建設基金（CIP）今天宣布，旗下的渢妙一期風場已完成3份關鍵海事工程合約簽署，代表所有海工合約已全數完備，為2027年準時併網做好紮實準備。

CIP指出，3份關鍵海事工程合約包含基樁及海上變電站運輸及安裝、輸出海纜運輸及安裝、陣列海纜輸出及安裝合約。

CIP透過新聞稿說明，延續自彰芳西島風場及中能風場所建立的合作默契，渢妙一期風場與台船環海風電工程公司除了已於2024年6月簽署水下基礎運輸及安裝合約外，亦於12月完成基樁及海上變電站運輸及安裝合約簽署。藉由此兩份合約，台灣自建的離岸風電工作船環海翡翠輪得以持續為台灣能源轉型效力。

另外，渢妙一期也分別攜手比利時商楊德諾公司（Jan De Nul）以及荷蘭商凡諾德公司（Van Oord），進行輸出海纜以及陣列海纜的鋪設。CIP指出，兩者皆為國際海事工程巨擘，其在國內外所累積的深厚離岸風電工程實績，將協助渢妙一期施工順利推進。

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渢妙一期計畫執行長沃荷（Joris Hol）表示，渢妙一期早在2022年備標階段便斥重金預先鎖定海工量能及船期，後續經採購團隊與供應商夥伴長期來回協商，才有現今的成果；在船期奇貨可居的當下，渢妙一期的海工合約全數完備，為準時併網奠定良好的基礎。

CIP區域總裁許乃文表示，渢妙一期近來捷報不斷，充分展現供應鏈、銀行、綠電客戶們以及政府對CIP的信任。CIP持續推進在台的離岸風電發展，自詡成為台灣企業首選的大宗穩定綠電供應者。（編輯：張均懋）1140113