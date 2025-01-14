台塑四寶齊揚 台股盤中漲逾250點
2025/1/14 10:45（1/14 10:50 更新）
（中央社記者吳家豪台北14日電）台股今天開高反彈，盤中漲逾250點，越過22700點大關，權值股台積電回神，擴增實境（AR）智慧眼鏡概念股走揚，台塑領軍四寶齊揚，航運及鋼鐵類股獲買單拉抬，資金快速輪動。
台股加權指數10時40分達到22646.54點，上漲158.21點，成交值約新台幣1444億元；電子類股漲約0.8%，金融類股漲約1%。
權值股拉抬大盤走勢，晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，今天最高達1090元，漲幅1.4%。鴻海帶量反彈，盤中最高174元，漲幅1.5%。聯發科盤中上揚超過1.8%，突破1400元。
輝達（NVIDIA）傳出GB200晶片過熱，遭客戶延後訂單，影響人工智慧（AI）類股表現，廣達下挫逾2%，最低262元；英業達挫2%，跌破50元；緯創開低力守平盤103元以上。
因國際原油價格上漲，台塑四寶今天股價續揚，台塑勁揚逾6%，台化漲逾5%，南亞上揚約4%，台塑化漲1%。
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輝達宣示進軍AR智慧眼鏡市場，相關概念股有望受惠，驊訊、達邁、威盛回神反彈，盤中分別上漲約2.16%、3.46%、2.33%。
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