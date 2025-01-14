股匯雙漲 新台幣大升1.48角重返32字頭

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（中央社記者蘇思云台北14日電）美元指數走弱，台股今天回神大漲逾300點，推升新台幣走勢，返回32字頭，新台幣兌美元收盤收32.971元，強升1.48角，台北及元太外匯市場總成交金額為14.47億美元。

台股今天開高走高，權值股台積電回神，台塑四寶齊漲，電子及金融類股同步走升，收盤上漲309.19點，為22797.52點，漲幅1.37%。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超111.97億元。

外匯交易員表示，台股大漲，外資雖有匯出，但有不少出口商趁勢進場拋匯，加上央行有進場調節，推升新台幣走勢，返回32字頭；新台幣兌美元今天開盤價為33.08元，最高32.97元、最低33.12元。

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外匯交易員表示，外資在台股賣超，但匯出有所減緩，整體成交量沒有特別放大，預期農曆年前新台幣偏向區間整理，短期還是要看外資動向與美元強弱而定。

根據中央銀行統計，美元指數走貶0.31%，韓元大升0.55%，新台幣升0.45%，新加坡幣上揚0.26%，人民幣跟越南盾皆小升0.01%，日圓下挫0.03%。（編輯：林家嫻）1140114