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年前陷入觀望 台股早盤下跌逾百點回測半年線

2025/1/15 09:19（1/15 09:23 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北15日電）美國公布去年12月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，重燃降息希望，週二美股主要指數上漲居多，不過輝達（NVIDIA）等科技指標股收黑，台股今天早盤跟著小黑開出，隨後跌勢擴大至逾百點。

9時14分左右，台股加權指數下跌153.27點，至22644.25點，回測半年線約22564點。代表中小型股的櫃買指數則是小紅開出。

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3大權值股漲跌互見，台積電最多下跌20元至1070元，鴻海、聯發科則是在平盤上下震盪。

法人表示，投資人年前陷入觀望，台股區間震盪整理，短線觀察重點，台積電法說會即將於16日登場，能否捎來超越預期的好消息；另外AI教主輝達執行長黃仁勳預計本週訪台，也可望再度掀起旋風，並激勵台股。（編輯：楊蘭軒）1140115

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黃仁勳
傳黃仁勳來台前先赴中國 輝達未證實保密到家許勝雄：AI已成全人類運動 台灣扮產業鏈價值貢獻者
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