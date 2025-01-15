信保基金去年融資餘額達1.7兆元 創歷年新高

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（中央社記者劉千綾台北15日電）中小企業信用保證基金今天表示，即日起開辦「中小微企業多元發展專案貸款信用保證」，提供每一申貸事業最高新台幣3500萬元融資，保證成數最低9成。

根據統計，去年融資餘額達1.7兆元，創歷年新高紀錄，另保證融資金額達1.6兆元，為史上第3高。

信保基金表示，成立50年以來，累計協助近243萬戶（含勞工紓困貸款）企業及勞工，自金融機構取得逾27兆元融資，保證金額亦同步突破20兆元大關。

信保基金今天發布新聞稿表示，配合經濟部中小及新創企業署協助中小微企業數位轉型、淨零轉型、通路發展3大策略，優化企業經營效能所需資金，今天起開辦「中小微企業多元發展專案貸款信用保證」，提供每一申貸事業最高3500萬元融資，保證成數最低9成，累積融資額度100萬元以內，保證成數一律10成，且保證手續費率僅需0.1%，較一般信用保證最低保證費率更加優惠，大大減輕中小微企業負擔。

為鼓勵有獲利的中小企業為員工加薪，信保基金也推出「鼓勵中小企業為員工加薪之額外額度保證措施」，額外提供同一企業最高3500萬元融資，最低8成保證，保證手續費率同樣僅有0.1%，與企業攜手共同善盡社會責任，邁向永續共好新願景。

回顧2024年，信保基金表示，配合政府扶持中小微及新創企業政策，推動多項信用保證及措施，並成立新創企業及直接保證單位，提供多元融資管道；此外，為增進與在地金融機構及企業連結，去年5月成立高雄分部，並巡迴全台舉辦多場在地金融機構交流會，協助地方企業善用信保資源。

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信保基金表示，在403地震及凱米風災重創地方經濟之際，即時推動相關因應措施及保證方案，協助企業盡速恢復正常營運。

信保基金去年成立滿50週年，未來將協助企業營運穩健發展，戮力配合政府施政重點，推動中小微企業、青創、新創及創新事業、綠色融資（ESG）、中小企業升級轉型及創新發展等相關信用保證業務，以關懷企業，提升服務效能，做中小企業最堅強的靠山。（編輯：黃國倫）1140115