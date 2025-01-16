加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感疫情10年最高 疾管署春節加開特別門診1230次
首頁 / 產經

黃仁勳訪台中矽品冷到發抖 董事長憶初見面往事

2025/1/16 17:20（1/16 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右2）16日抵台首站前往台中矽品精密工業有限公司，由於台中氣溫僅攝氏15度，且風勢陣陣，讓僅著短袖搭外套的黃仁勳直呼「台中好冷」。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右2）16日抵台首站前往台中矽品精密工業有限公司，由於台中氣溫僅攝氏15度，且風勢陣陣，讓僅著短袖搭外套的黃仁勳直呼「台中好冷」。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中16日電）輝達執行長黃仁勳今天到台中潭子區矽品精密工業有限公司，矽品董事長蔡祺文表示，27年前首次見到黃仁勳，現在看起來還是很年輕；僅著短袖、外套的黃仁勳則發抖，直呼「台中好冷」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳專機今天下午抵達台中清泉崗機場，一行人搭車前往矽品潭子新廠，他與矽品精密董事長蔡祺文握手致意，並向現場等候民眾與媒體揮手，隨即進入新廠與矽品高層會談。台中今天氣溫僅有攝氏15度，僅著短袖、外套的黃仁勳冷得直發抖，揭牌空檔搓手取暖。

google news透過 Google News追蹤中央社

蔡祺文致詞指出，黃仁勳和他的團隊今天來到矽品，非常榮幸、高興，27年前第一次見到黃仁勳，當時黃仁勳非常非常年輕，雖然黃仁勳現在還是很年輕，從那時到現在，2人就沒再見過面。

蔡祺文表示，現在整個環境改變，要的技術越來越複雜，「剛剛接受一個使命」，雖然感到非常惶恐，但仍會全力以赴。蔡祺文也提到，潭科廠的建置就是為了滿足NVIDIA加速運算的需求，目前廠區製程已進入產能加速ramp up階段，會全力配合客戶需求，加速達到time to market的重要任務。（編輯：謝雅竹）1140116

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右2）16日飛抵台中市，隨即前往潭子區矽品精密工業有限公司參訪，與矽品董事長蔡祺文（右）相見歡。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右2）16日飛抵台中市，隨即前往潭子區矽品精密工業有限公司參訪，與矽品董事長蔡祺文（右）相見歡。中央社記者趙麗妍攝 114年1月16日
黃仁勳
黃仁勳：AI產業絕對會成為主流產業黃仁勳：CoWoS產能沒有減少 今年可大幅增加
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：