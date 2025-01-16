金管會：永續資訊管理 今年起納入上市櫃內控制度
2025/1/16 18:07
（中央社記者謝方娪台北16日電）永續浪潮來襲，今年起全體逾1800家上市櫃公司均須編製永續報告書，並應建立「永續資訊管理」內控制度。配合新制，上市櫃公司2024年底向金管會申報年度稽核計畫時，已涵蓋永續資訊管理內控稽核項目。
依金管會要求，自2025年起，全體上市櫃公司均應編製永續報告書，並須建立「永續資訊管理」內控制度，納入年度稽核計畫內。
金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，因應全體上市櫃公司今年起須建立永續資訊管理內控制度，金管會已督導證交所及櫃買中心修正發布「內控制度有效性判斷參考項目」並辦理宣導會，蒐集外界疑義，彙整問答集供上市櫃公司參考。
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另國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）轄下國際永續準則理事會（ISSB）公布永續揭露準則S1及S2後，金管會2023年8月正式拍板國內上市櫃公司接軌國際永續揭露準則時間表，規劃自2026年起分3階段推進上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則。
高晶萍提醒，上市櫃公司應依適用時程滾動調整「永續資訊管理」內控制度及年度稽核計畫。（編輯：潘羿菁）1140116
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