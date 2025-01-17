聚陽去年營收獲利雙創新高 每股稅前賺21.25元

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）成衣大廠聚陽公告2024年自結財報，全年營收新台幣355.23億元，年增9.44%，連續4年創歷史新高；稅前盈餘52.42億元，年增4.28%，同步刷新歷史紀錄，每股稅前盈餘21.25元。

聚陽去年第4季稅前盈餘12.29億元，從第3季的旺季高點下滑16.9%，但比2023年同期成長9.24%，創歷年同期新高。

聚陽去年第2、3季受到船班問題打亂出貨節奏，倉儲、加班費等額外成本增加，造成毛利率下滑，引發法人關注。公司尚未公布第4季毛利率等詳細數字，惟聚陽表示，去年第4季船班趨於穩定，加上生產效率提升，公司毛利率將從第3季的23.7%回升。

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展望2025年，聚陽表示量、價成長趨勢不變，對於今年營運審慎樂觀。聚陽今年初有調升報價，以反映去年下半年以來東南亞工資成本上漲；訂單量也持續成長。

另一方面，聚陽今年印尼廠和越南廠都有新產能投放，在孟加拉、薩爾瓦多也都有建廠計畫進行中，產能增加可望帶動出貨量跟著放大。尤其美國總統當選人川普即將上任，可能祭出高關稅政策，聚陽目前在全球7個國家設有生產據點，可以靈活調度，有助突破關稅壁壘。（編輯：楊蘭軒）1140117