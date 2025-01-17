台股飆高激勵 全體證券商2024年獲利破千億

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）台股2024年全年大漲28.4%，創歷史新高，證券商包括經紀、自營、承銷3大業務同步成長，根據證交所統計，全體證券商2024年合計稅後淨利新台幣1016.03億元，比起2023年的687.09億元，大幅成長47.87%。

隨著台股飆高，吸引投資人湧入市場，2024年台股日均成交值達4124億元，創歷史新高，全體證券商去年經紀業務獲利達961.09億元，年增率高達61.99%。

另外股市大好，券商自營的出售證券利益較多，去年全體證券商自營業務淨利265.53億元，也比2023年成長32.8%；市場熱絡，全體證券商去年承銷業務淨利86.91億元，同樣較前年成長39.93%。

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如果以單月來看，去年12月全體證券商稅後淨利72.21億元，月增3.5%。

去年12月包含集中及櫃買市場總成交值約10.189兆元，較11月增加1.92%，全體證券商去年12月經紀業務獲利76.17億元，月增0.38%。自營業務也因證券評價利益較多，全體證券商去年12月自營業務淨利20.07億元，年增率高達259.68%；不過同期承銷業務淨利3.72億元，比11月縮水59.83%。（編輯：張均懋）1140117