川普上任進入倒數 新台幣震盪微升收32.926元

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）美國總統當選人川普20日正式上任，美元升勢暫歇，轉為高檔盤整，亞幣趁勢反彈，新台幣兌美元震盪小升，今天收盤收32.926元，升0.2分，交投量能持續縮水，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.91億美元。

本週新台幣大幅震盪，隨著川普上任進入最後倒數，市場觀望氣氛漸濃，國際匯市轉趨整理。央行統計，美元指數今天高檔盤整，小升0.08%、新台幣微升0.01%、人民幣升值0.05%、日圓強彈0.37%，韓元仍貶0.19%。

新台幣匯率今天以32.88元開出後，上下方均有進出口商進場，外資略有匯入，加上台股上漲提供助力，新台幣兌美元終場以小升作收。

外匯交易員表示，台積電法說釋出正面訊號，強化外資信心，今天仍有些匯入，投信也是雙向進出，部分投資人打算在川普上任之前先行獲利了結，落袋為安，資金匯回為匯價提供支撐。

新台幣今天同步收週線，週線收升，終止連5黑，不過匯價波動劇烈，本週累計僅升值3.8分或0.12%。

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外匯交易員指出，若先撇除川普上任後拋出震撼彈，衝擊股匯市的情況，由於年關將近，出口商有實質拋匯需求，將支撐匯價走勢偏升；不過川普素有「狂人」稱號，上任之後會有什麼發言、端出哪些政策，仍受市場高度矚目。

台股方面，台積電昨日法說釋出正面訊號，不只營運展望樂觀，可望持續強勁成長，資本支出也將創下新高，今天股價收在1120元，上漲15元。台股今天上漲122.98點，收在23148.08點，重登月線約23055點之上。（編輯：張均懋）1140117