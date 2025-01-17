國際運價指數連2跌 4大航線齊挫

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（中央社記者江明晏台北17日電）上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），連2週下跌，跌近7%，4大主要航線全數下跌，航運人士分析，由於美東碼頭罷工並未發生，加上船公司春節前逐週降價多收貨，以及美國總統當選人川普上任後還有很多不確定因素。

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價下跌逾6%，遠東到地中海每TEU運價跌逾4%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌近10%，遠東到美東每FEU下跌逾4%。近洋線部分，日本和韓國持平，東南亞跌7%。

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航運人士表示，運價價格下修主要有3個原因，第一，美東碼頭罷工並未發生，第二，船公司希望調降價錢多收貨，第三，美國總統當選人川普上任後還有很多不確定因素，下週價格有可能還會變動、往下修正。

他指出，目前艙位都是滿艙狀態，船公司每年過年前都會逐週降低價格，以優惠價格多收一些願意等艙位的貨源，以利春節期間消化，並在過年後補足工廠未復工前的貨源缺口。（編輯：林家嫻）1140117