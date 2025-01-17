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壽險業2024年新契約保費達8418億元 近3年新高

2025/1/17 20:17
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（中央社記者謝方娪台北17日電）壽險業績谷底反彈。壽險公會今天公布，2024全年整體壽險業新契約保費收入（加計負債項下收入）合計達新台幣8418.14億元，寫近3年新高，年增25.4%。

壽險公會統計，受惠美國降息、資本市場熱絡，若加計認列在負債項下收入，2024全年整體壽險業傳統型保單新契約保費收入達5015.43億元，年增20.9%，同期間投資型保單新契約保費收入達3402.72億元，年增32.6%。

在保險買氣顯著回升下，2024全年整體壽險業新契約保費收入達8418.14億元，年增25.4%，續年度保費收入達1兆5983.42億元，年增5.4%，合計總保費收入達2兆4401.57億元，年增11.5%。

壽險公會分析，美國聯準會（Fed）2024年9月啟動降息循環，部分壽險公司預期資金將回流至美元保單，陸續調升美元利變型保單宣告利率，並推出美元利變型保單新商品搶市，拉抬民眾購買意願，顯著提振傳統型保單銷售動能。

另一方面，壽險公會說明，2024年第4季股市維持多頭走勢，民眾對投資市場展望樂觀，連帶提升投資型保單銷售熱度，加上2023年下半年投資型保單新制影響買氣，拉低比較基期，也讓2024年投資型保單業績顯著優於2023年。

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區分險種觀察，2024年壽險、傷害險、健康險、投資型年金險業績全面成長，僅傳統型年金險買氣衰退。以新契約保費貢獻度最大的壽險來看，加計認列在負債項下收入，2024全年傳統型壽險加上投資型壽險新契約保費達5623.9億元，年增27%。

展望今年市場，保發中心預測，在分紅保單持續熱賣、利變型壽險需求增加及投資型保單限制解除3利多助攻下，今年整體壽險業新契約保費收入年增率可望落在5%至10%間。（編輯：張均懋）1140117

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