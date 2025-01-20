加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測英文考生偷拍答題卷發上網嚴重違規 最重將取消考試資格
首頁 / 產經

泓德能源線上徵才釋逾70個職缺 信義房屋福利再升級

2025/1/20 15:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹20日電）泓德能源今天首度舉辦線上徵才活動，釋出超過70個職缺，延攬綠電管理、雲端運算和軟體開發等領域人才，擴展綠電顧問服務與能源管理市場。

泓德能源發布新聞稿表示，至2024年底，集團員工規模增至391人，1年增加近100人，增幅約34%，營運據點包含台北、台中、台南、高雄、澎湖、日本東京及澳洲雪梨等地。

因應市場需求日益成長，泓德能源今天首度舉辦線上徵才活動，安排各部門主管分享業務策略與專案內容，釋出超過70個綠電管理師、能源媒合顧問等職缺。

泓德能源指出，雲端運算、軟體開發、系統架構、資料分析及資訊安全等領域人才是重點招募對象，期能協助強化能源管理平台的技術能力，提升綠電媒合及充電站營運效率，為客戶提供穩定且安全的服務。

泓德能源同時招募具備國際市場洞察或人工智慧專業的人才，以完善電力交易預測解決方案，並透過AI技術優化銷售策略，提升海外市場的競爭力與運營效益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，房仲業信義房屋也提出留才計畫。信義企業集團人資長黃吉良表示，2025年起，信義企業集團的家庭友善福利政策再升級，包括家庭照顧假從7天增至14天，以及優於勞基法規範的產檢假、陪產檢假、陪產假等措施，進一步展現企業對關懷員工家庭的重視。

信義企業集團每年擬發放最高價值1.5萬元的「信福幣」，可用於子女托育、健康檢查等。（編輯：張良知）1140120

#信義房屋
#泓德能源
#泓德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：