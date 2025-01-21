金管會將開放小額團購海外債 湊伙沙盒模式有望商轉

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（中央社記者謝方娪台北21日電）新創業者湊伙2021年曾進入沙盒實驗債券團購平台，讓小資族可揪團買債券。金管會今天宣布配合調適法規，開放證券自營商辦理自行買賣特定外國債券業務，預計第2季上路，屆時湊伙將可申請有限執照，讓沙盒模式正式落地商轉。

新創業者湊伙曾與第一銀行合作，進沙盒實驗債券團購平台，讓小資族可揪團買債券，降低債券高投資門檻。金管會確定配合進行法規調適，讓湊伙沙盒實驗模式成為順利落地的第5案。

金管會今天公布「證券商設置標準」、「證券商管理規則」及「證券商負責人與業務人員管理規則」部分條文修正草案，預告期定為60天，預計新規最快第2季上路。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會表示，金管會在湊伙債券團購平台沙盒實驗結束後，評估實驗創新性及普惠金融效益，決議配合檢討金融法規。

黃厚銘說明，金管會決議開放證券自營商辦理自行買賣特定外國債券業務，且准非專業投資人與自營商進行不足面額外國債券交易，同時放寬辦理此業務的券商持有外國債券部位總額上限，自券商淨值3成上調至5成。

黃厚銘表示，既有證券自營商可向金管會申請增加此新種營業項目，若是僅申請經營自營業務，金管會將核發有限執照，資本額門檻為新台幣1億元。

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金管會今天同步公布「證券發行人財務報告編製準則」部分條文修正草案，簡化公發公司財報編製作業負擔，預告期定為30天，2721家公發公司自申報今年首季財報起即可適用新規。

黃厚銘說明，考量現行財報附註揭露的部分重大交易事項資訊，包括公司買賣有價證券、取得或處分不動產、從事衍生工具交易等及主要股東資訊，已可於公開資訊觀測站即時取得，因此修正規範，此類資訊未來不必於財報附表揭露。（編輯：張均懋）1140121