台股封關漲225點 金龍年大漲5429點漲幅30%
2025/1/22 13:47（1/22 13:59 更新）
（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天金龍年封關，加權指數開高走高，上漲225.4點，收在23525.41點，相較兔年封關日大漲5429.34點，漲幅達30%，不僅創農曆封關日收盤新高，也是首度農曆封關站上2萬點關卡。
市場消化對川普新政的憂慮，受惠美股大漲激勵，台股今天氣勢如虹，開高走高，終場上漲225.4點，收23525.41點。相較兔年封關18096.07點，龍年上漲達5429.34點，漲幅30%。
台積電今天上漲15元，收1135元，漲幅1.34%；聯發科平盤、鴻海漲0.84%，大立光下跌0.54%。（編輯：張良知）1140122
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