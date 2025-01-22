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輝達再度超越蘋果 市值躍居全球上市公司第一

2025/1/22 10:14（1/22 10:21 更新）
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圖為輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社舊金山21日綜合外電報導）美國財經媒體CNBC報導，輝達（Nvidia）今天股價上漲超過2%，市值來到約3.45兆美元，超越蘋果公司（Apple）的3.35兆美元，再度成為全球價值最高的上市公司。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達2025年至今股價累漲約5%，2024年股價攀漲171%，2023年則大漲近239%，這反映出市場對輝達AI晶片的需求極為旺盛。

在此同時，蘋果股價今天下跌3%。截至目前，蘋果股價今年下跌11%，2024年上漲了30%。儘管蘋果已為手機和筆記型電腦開發Apple Intelligence人工智慧功能，但其業務並未像輝達那樣高度受益於AI的蓬勃發展。

輝達在繪圖處理器（GPU）市場占有絕大部分，GPU已成為開發和部署如OpenAI的ChatGPT等AI軟體不可或缺的工具。儘管營收成長放緩，但輝達最近一季的營收仍幾乎翻倍，達到350.8億美元。

蘋果是首家達到1兆美元、2兆美元和3兆美元市值里程碑的公司。輝達先後於去年6月和11月超越蘋果。

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今天收盤，輝達市值來到約3.45兆美元，蘋果則為3.35兆美元，微軟以3.2兆美元緊跟其後。微軟是輝達GPU的主要買家，本月初曾表示，預計2025會計年度將投入800億美元建設AI資料中心。

去年11月，輝達取代英特爾（Intel）被納入道瓊工業指數，與蘋果和微軟一同成為道指成分股。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1140122

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