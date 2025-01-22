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台股金龍年亮麗封關 全年大漲5429點

2025/1/22 14:37（1/22 14:44 更新）
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台股22日迎接龍年封關，受美股強漲激勵，台股盤中一度上漲超過300點，最終加權指數上漲225.4點，終場收在23525.41點，以紅盤作收。中央社記者王騰毅攝 114年1月22日
台股22日迎接龍年封關，受美股強漲激勵，台股盤中一度上漲超過300點，最終加權指數上漲225.4點，終場收在23525.41點，以紅盤作收。中央社記者王騰毅攝 114年1月22日
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（中央社記者江明晏台北22日電）市場對川普新政憂慮淡化，美股大漲激勵台股氣勢如虹，台積電、鴻海走揚，台股今天農曆龍年封關，終場指數上漲225.4點，收在23525.41點，金龍年大漲5429.34點，漲幅達30%。

市場逐步消化對川普新政的憂慮，受惠美股大漲激勵，台股今天開高走高，盤中一度上攻23642點，上漲約342點。終場加權指數上漲225.4點，收23525.41點，成交值放大為新台幣3462.97億元。

類股表現方面，電子股上漲1.09%、金融股上漲0.48%；代表中小型股票的櫃買指數漲0.76%。

相較台股兔年封關收在18096.07點，金龍年指數大漲5429.34點，漲幅達30%；龍年封關指數不僅創農曆封關日收盤新高，也是農曆年封關首度站上2萬點關卡。

觀察盤面權值股，台積電今天開高橫盤整理，終場上漲15元，收在1135元，漲幅1.34%；聯發科收平盤、鴻海漲0.84%站回180元，台達電強漲3.8%。

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不過光學族群今天表現弱勢，大立光下跌0.54%，玉晶光及亞光下跌逾2%。

AI概念股今天漲跌互見，神達封關攻上漲停73元，緯穎挫逾5%，散熱股奇鋐上漲4.89%，華碩與廣達上漲，英業達、緯創收黑。（編輯：張良知）1140122

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