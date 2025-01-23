宏達電10年養成XR人力賣Google 專家憂HTC還剩什麼

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（中央社記者江明晏台北23日電）宏達電今天以2.5億美元出售部分HTC XR研發人力予Google，此舉類似2017年Google買下一半HTC手機研發人力。專家指出，研發續燒銀彈的壓力大，但人才養成不易，各界都在問「HTC還剩什麼」，盼「瘦身」後能善用資源。

台股金龍年封關後，迎來產業震撼彈。宏達電今天召開重大訊息記者會宣布，與Google簽署XR（延展實境）協議，Google將支付2.5億美元（約新台幣82億元）的交易價金，部分HTC XR的研發團隊成員將加入Google；Google也將取得HTC XR智慧財產權的非專屬授權（IP），預計今年首季完成；但宏達電未說明移轉人數與比例。

宏達電第一次與Google交易是在2017年，當時Google以11億美元（當時約新台幣330億元）買下宏達電約2000名手機研發人力，包括參與打造Google Pixel手機的HTC成員；時隔7年多，宏達電再與Google針對XR領域交易研發團隊與專利使用權，引發許多網友和產業界人士都在問，「HTC還剩什麼？」

面對外界的質疑，宏達電法務長盧佳德回應，任何公司都會配合目前商業環境的改變，以及新興科技的發展，隨時審視自己的盈利狀況，來做適當相應的組織調整。

他強調，「對Google的IP授權不會是專屬，宏達電自身仍可繼續使用」，HTC和Google將探討未來的合作機會。

盧佳德說，HTC現有XR事業與研發不會受到影響，會實現更精簡的產品組合，持續投入未來VIVE XR全方位解決方案等科技產品的開發，如VIVE Focus Vision產品等。宏達電強調，此協議將協助Google實現Android XR平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳對中央社記者表示，業界確實都對「宏達電還剩什麼」感到憂慮，宏達電此項交易在短期上可望獲得一定的業外挹注、美化財務報表，但目前確實沒看到未來在業務上，會產生的實質效益。

XR領域近期翻紅，主要拜輝達（NVIDIA）公開AR眼鏡專利之賜。邱昰芳分析，Google的策略很明確，聚焦軟體開發，尋找硬體合作對象，尋求類似Android手機的發展模式，「但打造VR裝置並不賺錢，因為生態系還不完整」，剩下的玩家勢必要持續投入龐大資本挹注，恐怕只剩大品牌廠還有資源。

邱昰芳表示，人才很珍貴，宏達電要重建相同規模的團隊非常難，未來要正面還是負面看待這個交易，則要觀察宏達電組織精簡後，如何引導資源聚焦在更具發展潛力的領域，「也就是瘦身後，能不能跳得更高」，並在XR產業中，找到自己的方向與角色。

熟悉宏達電的產業人士分析，宏達電第一次與Google交易時，仍保有一半手機研發人力，也強調不會退出手機市場；但事實是宏達電推出新機的節奏大幅放緩，並在手機市場逐漸失去話語權。他擔憂宏達電在XR領域出售部分研發人力後，雖強調會繼續研發，但會削弱在該領域的規模與實力。

他也認為，這就是擺在宏達電眼前的難題。雖然HTC早在2015年就投入XR領域，累積Google望塵莫及的研發技術人力團隊與專利，但「繼續燒銀彈的壓力山大」；宏達電財報已連續虧損26季，近6年虧掉超過3個股本。

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「VR產業的最大痛點就是，生態系很難建立」，他認為，HTC與其繼續單打獨鬥，不如幫助銀彈與資金更強大、且同樣對元宇宙具十足野心的Google；當生態系更健全時，宏達電的VR軟硬體產品也有望推行更順利，形同「打不過就加入」。

回到「HTC還剩什麼」的議題，產業人士盤點，目前宏達電還有手機業務，料今年會再推同樣聚焦「元宇宙」的新機；VR產品線則可能聚焦Focus等產品，旗下還有專注5G ORAN的智宏網（G REIGNS），續攻企業與政府業務；而HTC VIVERSE平台、內容品牌VIVE ORIGINALS等，則會在教育、企業、藝文、電競、娛樂等領域推展解決方案。（編輯：張良知）1140123