Google買XR部分研發人力 宏達電：不影響現有事業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）繼2017年Google以11億美元買下宏達電2000名手機研發人力後，宏達電今天宣布，與Google簽署XR（延展實境）協議，Google將支付2.5億美元交易價金，部分宏達電XR研發團隊成員將加入Google。宏達電表示，現有事業不會受到影響。

宏達電今天召開重大訊息記者會，由法務長盧佳德宣布，已與Google LLC共同簽署協議，Google支付2.5億美元（折合新台幣近82億元），部分宏達電的XR研發團隊成員將加入Google；但因牽涉協議保密性，具體細節不方便透露，無法說明將加入Google的XR研發團隊人數與比例。

此外，Google也將取得宏達電XR智慧財產權的非專屬授權（IP），整體交易預計今年首季完成。

盧佳德受訪表示，宏達電現有事業不會受到影響，對目前的事業體及現有的客戶的支持，也都會持續，也會繼續研發創新產品；在精簡產品方面，會著重在重要、有發展性的研發上，強調「這個交易並沒有影響到我們過去對大眾的這個承諾」，仍有足夠及一流的研發人力。

宏達電強調，將和Google探討未來的合作機會，接下來的共同目標是，希望VR的生態系統能持續擴大，讓更多消費者、企業及開發者都能加入。

他表示，幾年前，宏達電也曾經跟Google做過一次交易，這一次是針對XR的技術及人才轉移到Google，代表Google對宏達電人才技術的培養技術及智慧產權累積有很大的認同。

回顧2017年9月，宏達電和Google共同簽署協議，Google以11億美元買下原參與打造Google Pixel手機的宏達電成員，並將其智慧財產權非專屬授權予Google使用，挹注宏達電單季轉盈；不過，宏達電後續仍創下連續26季的單季虧損。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Google強調，在XR領域已發展超過10年，希望持續深化投入。2024年12月推出Android XR平台，爲頭戴式裝置和眼鏡等帶來更實用的體驗，和宏達電簽署協議，能更進一步邁向XR領域的創新目標。

Google表示，自2021年起，台灣已成為Google在美國總部以外最大的硬體研發基地；隨著這項協議的正式完成，將持續拓展在台灣的布局。（編輯：張良知）1140123