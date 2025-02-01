川普加徵關稅出招 法人估台股蛇年開紅盤賣壓難免

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北1日電）美國關稅戰正式開打，加上中國AI新創公司DeepSeek在春節連假期間引發科技股海嘯，富邦投顧董事長陳奕光認為，3日台股金蛇年開紅盤賣壓難免，恐面臨季線約22998點的保衛戰。

春節連假期間，美股劇烈波動，DeepSeek推出低成本的AI模型，引發科技股海嘯，輝達（NVIDIA）領跌，韓股31日連假後重新開市也補跌，HBM（高頻寬記憶體）主力供應商SK海力士暴跌近1成，法人憂3日台股金蛇年開盤恐難逃賣壓。

陳奕光分析，台股下週一新春開盤將面臨「DS（DeepSeek）壓力測試」，以台積電ADR股價為例，從1月22日龍年封關的223.19美元掉到31日美股收盤股209.32美元，這段期間跌幅約6%，對照台股，台積電股價得修正下跌約70元，對台股影響約500點，按此推估3日台股開盤恐面臨季線保衛戰。

至於跌幅會不會擴大，陳奕光認為關鍵在於川普關稅，美國白宮31日宣布，從2月1日起對加拿大、墨西哥的商品加徵25%的關稅，對中國的商品則加徵10%關稅，關稅戰正式開打，衝擊週五美股尾盤下殺翻黑，也會影響下週一台股開盤。

透過 Google News 追蹤中央社

陳奕光觀察，美國總統川普31日在白宮會見輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，美國政府考慮進一步限制對中國出口AI晶片，禁令範圍可能從比較高階的H100，往下擴大到相對低階的H20，這對於台積電及台灣半導體上中下游供應鏈而言，可能連帶受累。

美國總統川普本週再度揚言要提高電腦晶片、半導體等進口關稅，並特別提到台灣，認為有98%的晶片生意都跑到台灣，要讓這些產品能夠回到美國生產，都可能對台股後續造成影響。（編輯：黃國倫）1140201