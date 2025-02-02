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力拚成為生技界台積電 張幼翔6字訣衝刺TBMC獲利

2025/2/2 09:54
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（中央社記者劉千綾、何秀玲台北2日電）百年大疫之後，政府催生成立台灣生物醫藥製造公司（TBMC），竹北第一期產線預計今年底完工，宣告將進入初次量產關鍵時刻，儘管自建產能尚未到位，已有美國大廠找上TBMC洽談初步合作，TBMC執行長張幼翔接受專訪暢談經營哲學，製藥代工若要獲利，須靠6字訣。

在經濟部主導之下，工研院與生技中心共同籌組的TBMC於2023年5月成立，前副總統陳建仁先前提到，TBMC與TSMC台積電只差一字，期盼TBMC能比照台積電，成為全球生物製劑領導公司。

TBMC將聚焦核酸、基因治療、細胞治療和生物製劑4大領域，有望成為台灣首家核酸藥品製程開發與製藥代工的公司。

過去一年來，TBMC積極建立研發與量產技術，2024年6月南港製程研發實驗室（Process Development Lab）落成，新竹竹北GMP工廠分為一、二期，陸續於今年底、明年完工。

「沒有生產，就沒有練兵機會，講一大堆理論、規範、潔淨室等都不行，」TBMC執行長張幼翔接受中央社專訪直言。

製藥代工廠拚獲利 竹北廠房設計富巧思

去年2月，TBMC與美國韌力簽署技轉合約，向美國韌力取經製藥代工技術，TBMC派遣39名員工擔任種子部隊前往受訓。張幼翔說，員工在當地完成訓練課程，「回台後，我要求他們再做一次，必須成功複製海外實驗成果，才算合格」。

張幼翔透露，製藥代工營運模式需仰賴源源不絕的訂單，才能維持工廠稼動率，因此當初竹北廠房設計具有彈性生產功能，廠房內設計許多車間，每個車間有適合的生產項目，儘管這間做細胞療法最恰當，但也可用於做核酸。

換言之，每個車間依據訂單內容，動態調整生產模式、隨時切換，才能快速銜接市場需求。

「委託開發暨製造（CDMO）就是要快、好、便宜、靈活，這樣就可以賺錢」，張幼翔笑說。

美中角力延伸至生技業 替台廠開啟機會之窗

去年美國發布「生物安全法案」（Biosecure Act），以國家安全為由，明確對中國5家生技公司提出禁令，當中包含亞洲CDMO霸主藥明集團旗下企業，據了解，藥明集團有高達6成營收來自美國市場。

張幼翔表示，受惠於Biosecure Act，美國生技公司以往與中國代工藥廠合作，現在美國業者積極尋找替代方案，也找上TBMC，這是給台灣公司機會證實自己的實力，客戶對於TBMC實驗室建置速度、人員素質等都留下深刻印象。

「Biosecure讓我稍微喘一口氣，因為直接跟中國競爭會很硬，」張幼翔不諱言提到。

Biosecure替台灣生技業開啟機會之窗，過去曾征戰美國、中國生技業界的張幼翔也觀察到，台灣優勢包括擁有製造文化以及保障智慧財產權。

台灣3大利基點站穩市場 拓展國際搶歐美訂單

他說，美國人覺得要全副武裝穿著無塵衣，在無塵室待上5、6個小時很辛苦，美國人寧願做研發也不想投入生產事業，反觀台灣保有製造文化，企業開出來的待遇對人才也有吸引力，這是台灣難能可貴之處，「製造一定是實體經濟的基礎，對於發展生物製藥代工也非常重要」。

張幼翔進一步說，在台灣蓋工廠或實驗室，投入的費用相對美國便宜， 「Capital investment（資本投入）小，蓋廠速度又快，台灣幾乎可達到又快又好又便宜效率」，這對做生物製藥代工而言，也是重要優勢。

此外，CDMO公司若要拓展市場，必須先取得客戶信任，張幼翔表示，台灣保障智財權形象深植歐美藥廠，無疑是敲開國際市場的利器之一。

張幼翔舉例，他的前東家有中資背景，每次向客戶介紹，開場前都要先說明公司會如何保護智慧財產權，以減少客戶擔憂。後來，他轉到台灣業界，維持開場慣例向美國客戶談論智財權保障，沒想到美國客戶竟然說「I don’t need it（我不需要），」代表對方相信與台灣公司做生意，智財權不會被侵犯，「這和在中國做生意需要防小人很不一樣」。

TBMC上市目標時間 張幼翔盼快於中國藥明、台灣神隆

目前張幼翔與TBMC董事長楊育民早已扛起拜訪客戶工作，張幼翔說，他們兩人通常是一週在東岸、另一週西岸，考量TBMC目標市場是美國，未來將規劃在美國成立據點，由專職商務開發人員做規模性的客戶開發。

去年底TBMC剛結束A輪募資，取得資金規模約新台幣23億元，公司資本額達45.9億元，大股東包括國發基金持股約22%、美國韌力35%，若計算國發基金、耀華玻璃和行政院國家科學技術發展基金等泛公股持股合計約35%。

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張幼翔表示，目前募資金額有助竹北GMP廠房建置和實驗室擴增，若未來業務快速成長，不久就可以啟動B輪募資。

至於上市計畫，張幼翔強調，至少要在淨利轉正情況才上市，台灣神隆9年內上市、中國藥明生物則是7年內，他希望TBMC上市目標時程，可以早於同業。（編輯：潘羿菁）1140202

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張幼翔
TBMC結盟美國韌力 培訓種子部隊享3年「保固期」
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