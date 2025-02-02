加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普：美軍空襲索馬利亞伊斯蘭國據點 多名IS成員喪命
首頁 / 產經

TBMC結盟美國韌力 培訓種子部隊享3年「保固期」

2025/2/2 09:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲、劉千綾台北2日電）台灣生物醫藥製造公司（TBMC）去年初與美國韌力簽署技術移轉與投資合約，TBMC派遣39名員工擔任種子部隊，前往韌力5大工廠受訓，TBMC執行長張幼翔表示，現已完成第一階段、80%技轉，後續待TBMC竹北GMP工廠啟動試投產，韌力將派員驗證技術支援。

2024年初，TBMC與韌力策略聯盟，韌力以技術作價取得TBMC約35%股權，成為單一最大股東。隨後雙方展開技術移轉工作，首階段為TBMC派遣員工赴韌力工廠，展開為期6週至5個月培訓，學習如何將實驗室產量，放大數倍到工廠等級。

張幼翔接受專訪表示，台灣生技人才在學術理論、實驗室研究，都能展現一定水準，不過較缺乏量產經驗，這也是為何TBMC需要派人赴國外學習量產技術。

他笑說，「我們39名同事，每個出發前，都要經過我用英文考驗外語能力，沒通過不能出門，」最後有2名同事延遲半年，通過測試後才出發。

39名種子部隊赴韌力5大工廠受訓，包括加拿大核酸藥物工廠、費城細胞療法工廠、俄亥俄州後端產品工廠、佛羅里達生物製藥廠、波士頓則為製程開發實驗室。

擔任種子部隊之一的TBMC基因治療處處長楊靜仁分享受訓心得，他表示，台灣缺乏生產基因病毒載體的能力，所以他赴美受訓的任務，就是要學習生產製造，將韌力技術與經驗「原汁原味」搬回台灣，「韌力幾乎是手把手教學，我們花了3個月時間學習」。

楊靜仁回憶，受訓過程十分嚴格，韌力工作人員會先示範操作，「我們必須做到相同流程與結果」，回台再做一次實驗，如果在美國做出來是10分，回台後也要做出10分的水準。

張幼翔補充說明，受訓員工在台灣須再次做實驗，要求產出相同品質與數量，這是TBMC驗證技轉是否成功的重要環節。

換言之，被賦予重責大任的種子部隊，必須花最短時間，在台灣建立技術平台。

除了扎實技術培訓之外，過去6個月以來，TBMC與韌力移轉超過1900個文件，內容包含技術、公司營運與管理等。

「以前我們得花5到10年跌了多少跤、犯多少錯才能學到經驗，現在就是一個技轉，就把它（技術）全部拿過來了，這是我在職場30多年來，從沒看過這樣好的事」，張幼翔說。

目前TBMC首座GMP工廠正如火如荼興建中，表定第一期工程今年底完工、第二期則落到2026年。

張幼翔表示，為了因應TBMC蓋廠房及接單，目前與韌力進入合作第二階段。依照契約，未來3年，韌力將繼續支持TBMC運營，提供相關支持、支援和諮詢，「他們之前是把技術交給我們，但因為還要運用他們技術和經驗，所以韌力將派員來台，協助我們GMP工廠驗證方面的指導」。

google news透過 Google News追蹤中央社

他笑著說，「我們稱第二階段為保固期」。

張幼翔進一步提到，台灣生技業雖然有優秀研發技術，但卻面臨產品開發競爭力不足，與美國韌力合作，學的就是國際廠商實戰經驗，加上台灣在資本投入、人事費用的利基點，他相信TBMC製藥代工獲利機會，將比美國來得高。（編輯：潘羿菁）1140202

#台灣
#美國
#TBMC
張幼翔
力拚成為生技界台積電 張幼翔6字訣衝刺TBMC獲利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：