加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確
首頁 / 產經

台積電高雄擴廠效應 經部仁武科技產業園區年底招商

2025/2/2 10:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北2日電）台積電高雄2奈米擴廠腳步持續，帶動供應鏈廠商進駐，為滿足產業用地需求，經濟部接手退場私校永達技術學院仁武校區，轉型為科技產業園區，規劃今年底公告招商，預估將創造AI人才培育及半導體等領域約1900個就業機會。

經濟部2023年接手永達技術學院仁武校區，轉型為產業用地，成為私校退場後轉型為製造型園區的首例，高雄仁武科技產業園區開發計畫去年通過行政院核定，經濟部現正依照都市計畫和環評規定進行土地變更等程序。

經濟部產業園區管理局表示，考量距離楠梓科技產業園區已經滿租，需要另闢園區以滿足廠商用地需求，因此接手仁武校區後，規劃轉型為科技產業園區，以相同管理模式服務廠商，因應半導體及電子零組件產業擴廠用地需求。

園管局表示，仁武科技產業園區基地位於高雄市仁武區，東側為國道10號，南側為水管路三段，北側為高鐵高架橋，西側鄰第92期重劃區，面積約7.36公頃，預計可提供4.07公頃產業用地，創造AI人培及半導體相關領域約1900個就業機會。

至於未來園區規劃，園管局官員表示，現階段的重點在優化退場校舍，轉型為科技產業園區為第一期工程；此外，附近有台糖土地，上面仍種植簡單農作，後續盤點廠商用地需求，規劃開發二期土地，土地面積約5、6公頃，加上目前仁武科技產業園區面積，累計面積將達13公頃。

google news透過 Google News追蹤中央社

園管局表示，將以AI創新研發及人才培育、半導體上下游設備、材料相關產業、以及電腦、電子產品製造業為重點產業。

經濟部官員表示，原有校區內有一棟建築物，未來會利用既有校舍，透過增建等方式來推動宿舍建置和AI人才培訓等相關計畫，涵蓋托育、金融服務、餐飲和零售等領域，建構訓用合一人培基地，以提供產業全方位的支援和服務。（編輯：潘羿菁）1140202

#經濟部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

69
更多編輯台推薦新聞：