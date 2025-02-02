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產創10之1抵減上限增至20億拚新會期三讀 今年投資適用

2025/2/2 11:26
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（中央社記者劉千綾台北2日電）立法院上會期完成產業創新條例部分條文修正草案初審，包括產創條例第10條之1的投資抵減上限由新台幣10億元提高至20億元，最快新會期三讀。經濟部表示，產創條例第10條之1將延長至118年底，業者今年相關投資亦適用租稅優惠。

產業創新條例第10條之1投資抵減113年底落日，經濟部修法草案去年底經行政院會通過。立法院經濟及財政聯席委員會今年1月15日初審通過產業創新條例部分條文修正草案。

投資抵減上限攸關企業投資規劃，產創條例第10條之1修正草案由原先的新台幣10億元提高至20億元，實行期間從114年1月1日起至118年12月31日，經專案核准可適用當年度抵減率5%或分3年抵減率3%。

至於適用時間，經濟部官員說明，由於修法後適用時間自今年算起，因此業者今年的相關投資仍適用，可以於明年5月申報營利事業所得稅時申請投資抵減。

為優化產業結構達成智慧升級轉型並鼓勵多元創新應用，產創條例第10條之1的投資抵減項目除維持原本的智慧機械、5G、資通安全產品或服務等，也增加人工智慧產品或服務、節能減碳等相關設備或技術。

在新增的人工智慧產品或服務方面，修正草案定義為運用機器學習演算法、深度學習演算法、大型語言模型或自然語言處理的技術元素，仿人類智慧進行認知、學習及推論，能大規模利用各類數據類型，形成產業所需的辨識、分類或生成等各式應用，優化企業營運或生產製造效能的硬體、軟體、技術或技術服務。

節能減碳則為運用公用節能或製程改善的低碳技術元素，以提升能源使用效率、減少能源或資源耗用，進而降低溫室氣體排放。

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產創條例第23條之1修正重點部分，則為擴大適用申請對象，引導有限合夥創投事業資金多挹注新創事業，主要透過下修門檻，將有限合夥創投事業的實收出資額門檻由現行3億元調降為1.5億元，其中投資新創事業金額比例提高至50%。

此外，為鼓勵更多天使投資人投資新創事業，產創第23之2修正草案也下修門檻並且擴大適用對象，新增個人投資設立2年以上未滿5年的新創事業，且投資額達50萬元，將適用租稅優惠。（編輯：黃瑞弘）1140202

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