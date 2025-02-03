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川普2.0 兆豐金：鞏固企金優勢聚焦供應鏈重組商機

2025/2/3 17:35
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（中央社記者張璦台北3日電）川普2.0下的國際政經局勢瞬息萬變，兆豐金總經理蕭玉美今天指出，兆豐金今年將持續鞏固企金競爭優勢，聚焦供應鏈重組商機，及財管2.0、亞洲資產管理中心發展，並深化海外布局，拚再創集團事業高峰。

兆豐金融集團今天舉行金蛇年新春團拜，總經理蕭玉美表示，兆豐金去年在集團全體人員努力下，獲利再創新高，稅後淨利達新台幣347.7億元；其中，兆豐銀行稅後淨利283.7億元，且在去年台股價量齊揚之下，兆豐證券獲利乘勢躍升，其他子公司表現也相當穩健，非銀行子公司獲利貢獻度攀升至16.3%。

展望今年，儘管美國總統川普上任後的國際政經局勢瞬息萬變，且國內外利率及匯率波動大，各國地緣政治變數等續存，蕭玉美強調，兆豐金將持續專注保持企金競爭優勢，聚焦多元獲利、深化海外布局、供應鏈重組商機，掌握財管2.0暨亞洲資產管理中心的發展，並推動人工智慧（AI）、金融科技發展等。

蕭玉美並指出，期許各子公司運用集團資源，促進跨子公司合作，實踐「雙引擎、雙翅膀」策略，健全獲利結構，齊心推動核心業務成長，金蛇年再創集團事業高峰。

同時，她表示，面對當前網路安全格局高度複雜性，兆豐在氣候風險、資安風險、地域風險等新興議題上，將會持續加強監控、管理風險。

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針對推動永續發展，蕭玉美邀請員工參與今年更多元豐富的企業志工活動，善盡企業社會責任，推動客戶、員工、環境社會共融共好，響應國家淨零、深度節能等政策。

在打詐方面，蕭玉美指出，兆豐金董事長董瑞斌去年上任後推動打詐2.0，率公股之先積極擬定金融業相關打詐策略及措施，近期更發起成立「金融與科技反詐騙大聯盟」，守護客戶財產安全，並要求每位員工務必恪遵金融從業人員道德操守，強化內部控制的落實。（編輯：林興盟）1140203

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