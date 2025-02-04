KPMG：今年創投投資聚焦5領域 有望擴大至AI機器人

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（中央社記者張璦台北4日電）KPMG安侯建業今天發布最新全球創業投資分析報告指出，今年人工智慧（AI）領域仍是全球創投投資亮點，甚至擴大到人工智慧賦能機器人等子領域，同時，國防科技、健康生技、網路安全、替代能源等4個領域也可能持續吸引創投關注。

KPMG說明，隨著科技巨頭爭奪主導地位，以及產業希望利用人工智慧提高營運效率、為客戶提供更多價值，將相繼投入大量資金發展人工智慧。此外，國防科技、健康和生物科技、網路安全和替代能源等領域也可能在2025年繼續吸引創投關注。

KPMG安侯建業今天發布最新一季「創投脈動：全球創業投資分析」報告，介紹新創投資在全球與主要區域市場中面臨的機會、挑戰及趨勢，KPMG也公布最新統計，2024年第4季全球新創募集資金達1086億美元，創7季新高。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，2024年對全球創投市場而言是具有挑戰性的一年，地緣政治衝突、高利率，以及美國總統大選，歐盟議會、英國、法國、印度和日本等國的重大選舉，使2024年大部分時間處於不確定性相對高的狀態。

展望2025年，KPMG指出，儘管新任美國政府可能會採取激進的關稅政策，且俄烏、中東等地緣緊張局勢續存，但創投對未來仍持謹慎樂觀態度，主因利率續降、投資活動氣氛好轉，且美國新政逐漸確定、市場狀況改善以及Reddit、Rubrik和Astera Labs等公司IPO後的亮麗表現。

投資領域方面，KPMG表示，人工智慧領域的投資可能會繼續超過所有其他領域，仍是全球創投投資的亮點，甚至擴大到更廣泛的子領域，例如行業解決方案和人工智慧賦能機器人。

KPMG說明，隨著科技巨頭爭奪主導地位，以及產業希望利用人工智慧提高營運效率、為客戶提供更多價值，將相繼投入大量資金發展人工智慧。

同時，KPMG表示，創投持續對替代能源展現濃厚興趣，包括核能和氫能，且有鑑於人工智慧、生成式人工智慧、區塊鏈和加密貨幣等領域對電力的需求不斷增長，如何運用更有效率的替代能源滿足需求，成為重中之重。

此外，KPMG指出，2024年國防科技受全球創投高度關注，由於俄烏、中東衝突尚未結束，加上其他國家間的地緣政治緊張局勢一觸即發，各國政府愈來愈願意與國防科技公司合作，尤其是人工智慧賦能的國防科技解決方案公司。

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KPMG表示，過去國防科技領域的新創公司很難籌集資金，尤其是在矽谷，但最近幾個季度，許多國防科技公司成功籌集大筆資金，甚至開始出現專門針對國防技術投資的特殊利基基金（Niche funds）。

KPMG也認為，除人工智慧、國防科技和替代能源，健康生物科技、網路安全等領域也可能在2025年繼續吸引創投關注。（編輯：林家嫻）1140204