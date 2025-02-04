海外旅遊急病需專機回台 業者：旅平險附緊急救援

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（中央社記者謝方娪台北4日電）藝人大S（徐熙媛）赴日旅遊，因感染流感併發肺炎離世。產險業提醒，保險公司均有和國際SOS簽約，若民眾投保旅平險，海外旅遊期間因突發疾病需轉送回國，可洽保險公司尋求協助，但要注意費用若超過保險公司負擔限額，須自行負擔。

大S過年期間赴日旅遊，因流感併發肺炎離世，享年48歲。因流感併發重症屬法定傳染病，承保範圍涵蓋法定傳染病的海外突發疾病醫療險詢問度隨之升溫，金管會清查，目前尚有5家保險公司海外突發疾病醫療險給付範圍涵蓋法定傳染病，包括臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、安達產險及南山人壽。

一家產險業主管表示，有意赴海外旅遊的民眾，出遊前除了考量旅平險附加的海外突發疾病醫療險承保範圍是否涵蓋法定傳染病外，若在海外旅遊期間因意外傷害或突發疾病必須轉送回國治療，或因意外傷害、突發疾病不幸身故，需將遺體或骨灰運送回國，只要有投保旅平險，均可洽承保的保險公司尋求緊急救援服務。

這名主管解釋，各家保險公司均有和香港商國際思奧思有限公司台灣分公司（國際SOS）簽約，訂定緊急救援服務辦法，額外提供所有旅平險、旅綜險保戶海外緊急救援服務，涵蓋醫療協助、旅遊協助及法律協助等，但要留意部分服務費用若超過保險公司負擔限額，須由保戶或家屬自行負擔。

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另有壽險業者提到，一般保險公司除了針對旅平險、旅綜險保戶均會提供海外緊急救援服務外，若有向壽險公司投保壽險，符合一定條件下，部分壽險公司亦會提供保戶海外救援服務卡，讓保戶出國旅遊增添保障，民眾可洽所投保壽險公司詢問。

民眾在海外旅遊若身體不適，就醫最憂心語言不通，目前如臺灣產險、華南產險旅綜險有提供保戶遠距醫療諮詢服務，讓保戶可線上視訊向醫師諮詢，國泰世紀產險則推「海外遊學打工專案」，針對一定名額內投保的保戶提供保期內24小時遠距緊急醫療諮詢服務1次。（編輯：林淑媛）1140204