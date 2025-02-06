台股早盤上揚186點攀至23348點 台積電漲10元

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（中央社記者張建中台北6日電）美股主要指數5日收高，道瓊工業指數上漲317.24點，費城半導體指數揚升114.91點。台股今天隨著走高，早盤指數上漲186.84點，攀高至23348.42點。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚2.22%，台積電今天同步走高，開盤達1120元，上漲10元，市值攀升至新台幣29.04兆元，貢獻大盤約80點。

國巨將於5月7日開始透過日本子公司，以每股4300日圓（約新台幣921元），約溢價37.16%，公開收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics）股份，預計今年第3季完成作業，激勵股價開盤跳空達578元，上漲9元，早盤最高漲21元達590元。鴻海及聯發科股價同步走高，推升電子類股指數上揚逾1%。（編輯：楊凱翔）1140206