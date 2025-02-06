權值、傳產股走強 台股盤中漲逾百點

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（中央社記者張建中台北6日電）鴻海、聯發科和廣達等權值股以及傳統產業股紛紛走強，帶動大盤持續反彈，盤中指數上漲百點左右。

台股加權指數10時50分達23273.09點，上漲111.51點，成交值約新台幣1889億元。

隨著美股5日收高，台積電美國存託憑證（ADR）上揚逾2%，台積電今天股價跳空開高，達1120元，上漲10元，不過隨著賣壓出籠，股價回落平盤1110元。

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世芯-KY、力旺和創意等特殊應用晶片（ASIC）和矽智財（IP）高價股紛紛震盪走跌，不過，鴻海、聯發科和廣達等權值股走強，支撐電子類股指數維持上漲局面。

傳統產業股普遍上揚，機電、鋼鐵、橡膠和營建類股指數上漲逾1%，玻璃類股指數更上漲逾4%。汽車、航運和觀光類股指數下跌，表現相對弱勢。（編輯：楊凱翔）1140206