聯發科第1季營收看增10% 營運優於季節性水準

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）聯發科執行長蔡力行今天表示，第1季營運表現可望優於季節性水準，季營收將達新台幣1408億至1518億元，季增2%至10%。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布2024年第4季營運結果。隨著智慧手機旗艦晶片天璣9400放量，聯發科第4季營收攀高至1380.43億元，季增4.7%。

因產品組合變化影響，聯發科第4季毛利48.5%，較第3季下滑0.3個百分點，歸屬母公司淨利237.89億元，季減6.1%，每股純益32.34元。

聯發科2024年總營收5305.86億元，年增22.4%，毛利率49.6%，揚升1.8個百分點，歸屬母公司淨利1063.87億元，年增38.2%，每股純益66.92元。

蔡力行說，受惠搭載天璣9400晶片的OPPO和Vivo智慧手機熱賣，聯發科2024年旗艦晶片營收倍增，高於原估的成長70%，貢獻20億美元營收。

蔡力行表示，2025年全球智慧手機出貨量成長幅度將與2024年相當，5G滲透率將自65%提升到67%至69%。受惠中國智慧手機補貼方案，2025年第1季需求優於季節性水準，預期手機晶片營收可望微幅成長。

智慧裝置平台方面，蔡力行說，WiFi 7將加速導入客戶寬頻、筆記型電腦和路由器等產品中，2025年WiFi 7產品營收可望成長超過1倍。平板電腦市場成長動能強勁，車用營收也將逐季成長。

蔡力行預期，第1季智慧裝置平台營收可望穩健成長，主要動能來自於無線及有線連結產品、運算裝置需求健康和產品組合優化。

電源管理晶片業務方面，蔡力行表示，第1季電源管理晶片營收因季節性因素影響可能衰退，聯發科將持續拓展車用和資料中心等新應用市場。

蔡力行說，因中國智慧手機補貼政策需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板電腦和Chromebook等拉貨需求，第1季營收表現可望優於季節性水準，季營收將約1408億至1518億元，季增2%至10%，毛利率將約45.5%至48.5%。

展望未來，蔡力行表示，生成式AI將持續在邊緣AI和雲端帶動產業創新及業務機會，聯發科將充分掌握AI商機並驅動營收成長。因總體經濟不確定性高，聯發科並未提供2025年營收成長預估。

對於中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）發布R1和阿里巴巴發布Qwen 2.5 Max模型，蔡力行說，因使用有別於傳統的擴展定律的方法和技術，更高效地訓練AI模型，預期可望加快AI普及化腳步。

蔡力行指出，業界將持續追求通用人工智慧和超級AI，仍需要更高的運算能力，預期聯發科在AI普及化的趨勢中，無論在邊緣AI或是雲端AI，都可望受惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡力行說，聯發科與輝達（NVIDIA）合作設計的GB10超級晶片，預計今年5月亮相。此外，聯發科持續執行企業級客製化晶片策略，開發資料中心AI加速器方案，預期AI加速器特殊應用晶片（ASIC）業務將於2026年貢獻相當規模營收。

蔡力行表示，為迎接AI無所不在的機會，聯發科將持續投資2奈米、3奈米、先進封裝、448G SerDes、先進共同封裝光學（CPO）等技術，持續推進技術藍圖。（編輯：張均懋）1140207