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電子權值股表態 台股上漲131點收23384點

2025/2/11 13:57
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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天反彈，在權值股及鋼鐵族群漲勢帶動下，早盤一度勁揚逾230點，隨著營建及鋼鐵類股轉弱，大盤漲點收斂，終場加權指數收在23384.05點，上漲131.91點，漲幅0.57%，成交值新台幣3466.36億元。

電子類股指數今天走揚0.69%，金融類股上漲0.17%。傳產族群以生技類股收漲1.04%較為亮眼，航運類股漲0.32%，營建翻黑收跌0.47%，鋼鐵下挫0.33%。

電子權值股表態力挺大盤，台積電盤中最高達1115元，終場收在1110元、漲幅0.45%；鴻海1月營收報喜，終場漲2.87%，收179元；聯發科上漲2.03%，以1510元作收。

人工智慧（AI）概念股廣達終場漲2.38%，收258元；緯創上揚3.85%，收108元。

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主機板與顯示卡類股受惠於輝達（NVIDIA）新品上市題材，華擎攻漲停251元，微星漲2.62%，麗臺漲2.4%，技嘉上揚0.98%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰對中央社記者表示，今天大盤跌深反彈，整體架構仍是空方控盤，主要受到美國關稅議題影響，短時間無法消除相關不利因素，加權指數很難有表現空間。（編輯：楊蘭軒）1140211

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