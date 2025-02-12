台股早盤漲逾百點 中小型股雀躍
2025/2/12 09:18
（中央社記者江明晏台北12日電）美股漲跌互見，台股今天開高，早盤漲逾百點，上攻至23500點，台積電平盤，聯發科、鴻海上漲，貨櫃三雄走揚，擁抱題材的中小型股雀躍。
台股加權指數9時15分上漲98.96點，至23483.01點；電子股勁揚0.64%、金融股上漲0.04%；代表中小型股票的櫃買指數也上漲0.63%。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
觀察權值股，台積電平盤，聯發科、鴻海上漲約1%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價走揚。
指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增台光電、嘉澤2檔台灣成分股，股價均走揚；全球小型指數新增星宇航空等10檔，星宇航空早盤漲逾6%。（編輯：楊凱翔）1140212
- 2025/02/12 08:39
- 2025/02/12 08:29
- 2025/02/11 20:05
- 2025/02/11 18:07
- 2025/02/11 15:06
- 2025/02/11 13:57
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀