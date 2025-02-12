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台股早盤漲逾百點 中小型股雀躍

2025/2/12 09:18
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（中央社記者江明晏台北12日電）美股漲跌互見，台股今天開高，早盤漲逾百點，上攻至23500點，台積電平盤，聯發科、鴻海上漲，貨櫃三雄走揚，擁抱題材的中小型股雀躍。

台股加權指數9時15分上漲98.96點，至23483.01點；電子股勁揚0.64%、金融股上漲0.04%；代表中小型股票的櫃買指數也上漲0.63%。

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觀察權值股，台積電平盤，聯發科、鴻海上漲約1%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海股價走揚。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數新增台光電、嘉澤2檔台灣成分股，股價均走揚；全球小型指數新增星宇航空等10檔，星宇航空早盤漲逾6%。（編輯：楊凱翔）1140212

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