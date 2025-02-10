聯發科、達發科技1月營收創同期新高
2025/2/10 17:28（2/10 18:23 更新）
（中央社記者張建中新竹10日電）聯發科與旗下達發科技1月營收同步攀高，皆創下歷年同期新高。
聯發科自結1月營收511.44億元，月增22.7%，較去年同期增加14.94%，為28個月來新高，並創下同期新高。
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聯發科先前預期，因中國智慧手機補貼政策需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板電腦和Chromebook等拉貨需求，第1季營收表現可望優於季節性水準，季營收將約1408億至1518億元，季增2%至10%。
達發科技自結1月營收17.45億元，月增11.67%，年增66.21%，為近4個月來新高，並創歷年同期新高。達發指出，市場需求回溫，推升1月業績攀高。（編輯：張均懋）1140210
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