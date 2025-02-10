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AI伺服器助攻 鴻海1月營收5386億創同期次高

2025/2/10 16:06
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）受惠人工智慧（AI）雲端產品拉貨動能強勁，鴻海今天下午公布1月自結合併營收新台幣5386.66億元，月減17.74%，年增3.16%，為歷年同期次高。鴻海預估第1季季節性表現優於過去5年平均水準，相較去年同期可強勁成長。

觀察四大產品線，鴻海說明，1月受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，至於電腦終端和消費智能產品，1月適逢農曆春節假期，工作天數較少，較2024年12月衰退，元件及其他產品因去年12月認列客戶委託設計（NRE）一次性收入，基期較高，因此呈現月減。

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與去年同期相比，鴻海指出，AI雲端產品出貨強勁外，元件及其他產品受益零組件出貨增加、以及車用業務出貨成長，電腦終端產品相對持平，消費智能產品因農曆春節假期因素呈現年減。

展望今年第1季，鴻海表示，去年第4季營收創下歷年單季新高，儘管今年第1季逐步進入傳統淡季，但目前來看，對第1季能見度優於去年12月看法，預期第1季季節性表現，將優於過去5年平均水準，相較去年同期可強勁成長。（編輯：楊凱翔）1140210

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