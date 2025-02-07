蔡明忠員工公開信：AI應用下公司也不會大幅縮減人力

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（中央社記者謝方娪台北7日電）富邦集團今天發布員工內部信，對於DeepSeek橫空出世，富邦集團董事長蔡明忠認為，「AI Everywhere」時代到來應不會太久，即使在AI應用下，也相信公司不會大幅縮減人力，而是可望維持現有人數規模持續提升生產力。

蔡明忠6日主持富邦集團新春團拜，公司今天向員工發布內部信，蔡明忠於信中表示，沒人知道「AI Everywhere」時代會來得多快，但在龐大金錢和腦力投入下，它的到來應不會太久。

蔡明忠說，過了這個年，大家可能覺得世界變得不同，討論最多的是DeepSeek，未來會對人類、產業，甚至對工作和生活帶來什麼影響，大家都還摸不著頭緒，也感到焦慮。

蔡明忠以國外一家Fintech公司為例，它的業務模式是讓消費者透過消費支付累積點數，點數可再買進自己喜歡的公司股票，這家Fintech公司因運用Chat GPT，公司團隊從400人降至100人，理財業務幾乎都由AI協助提供建議，對美國金融小白產生莫大幫助。

蔡明忠表示，生成式AI問世後，富邦內部著手推動Copilot計畫，涵蓋寫程式、做簡報、資訊檢索等應用，他相信在AI應用下，富邦並不會像前述Fintech公司例子大幅縮減人力，而是可望在維持現有人數規模下持續提升生產力，讓業務達倍數以上成長。

蔡明忠也提到，美國總統川普上任後，幾乎每天都出奇招，讓大家面對未來有很大不安定感，台灣在貿易順差、貨幣政策上都會受到壓力，這些變數都是今年的挑戰。

他指出，富邦今年開年迄今仍有優異營運表現，尤其富邦金旗下富邦人壽、台北富邦銀行獲利令人驚艷，即使面臨外在變數考驗，希望成長動能可繼續延續。

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富邦金董事長蔡明興雖因公未出席團拜，在員工內部信中，蔡明興表達，在國際戰爭及利率等動盪下，去年仍克服種種挑戰，富邦金稅後淨利首次突破新台幣1500億元，寫下台灣金控史新篇章，且人壽、銀行、證券等3家子公司獲利皆創新高。

蔡明興指出，展望今年，前方仍有國際政經局勢快速變化、川普上任後政策變動、全球氣候變遷加劇等挑戰，期勉員工審慎以對、攜手共進，續創營運高峰。（編輯：林淑媛）1140207