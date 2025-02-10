台積電跌20元守住1100元 台股下跌226點回測5日線

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）美國總統川普今天表示將宣布其他關稅措施，對台灣半導體產品「對等關稅」變數不明，台股今天震盪走跌，台積電跌20元收1105元，守住1100元關卡，終場大盤下跌226.13點，跌幅0.96%，收23252.14點，成交值新台幣3253.17億元，回測5日線約23200點。

電子股終場下挫1.5%，金融勁揚0.54%，鋼鐵上揚3.55%，代表中小型股的櫃買OTC指數挫跌0.77%，股價超過千元的高價股回檔，守住「十六千金」。

權王台積電終場收1105元，下跌20元，市值蒸發新台幣5186億元，電子權值股鴻海跌2.25%，聯發科跌2.95%，台達電跌2.53%，日月光投控揚升1.22%。人工智慧（AI）伺服器概念股廣達守平盤252元，緯創小跌0.48%。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，目前盤面觀察重點有三，首先是中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的大語言模型，對輝達（NVIDIA）為首AI供應鏈後續訂單影響，其二是美國對外關稅演變，再者是美國是否對境外生產半導體課徵重稅。

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劉宇衡分析，美國目前對境外生產半導體課稅方式不明，大部分並非以晶片方式進入美國，短期未實施前，美商可能提前對半導體拉貨。此外他指出，DeepSeek不會改變AI趨勢，反而更凸顯AI是國力競爭核心，目前雲端服務供應商（CSP）並未下修資本支出。

展望台股後市，劉宇衡指出，由於政策不確定性提高，台股震盪恐加大，可留意長期配息穩定為主要核心持股，布局殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。（編輯：楊凱翔）1140210