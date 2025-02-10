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川普新一波關稅箭在弦上 股匯雙挫新台幣收32.839元

2025/2/10 18:20（2/10 18:27 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國總統川普動作頻頻，先加徵鋼鋁關稅後，揚言即將再課對等關稅。貿易戰烏雲罩頂，熱錢趕緊撤退，台灣今天上演股匯雙挫，台股下跌226點，回測5日線，新台幣兌美元收盤收32.839元，貶5.3分，匯價連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額12.02億美元。

川普宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，包括從加拿大和墨西哥進口，並表示將於11日或12日宣布其他關稅措施。

由於川普屢次點名台灣半導體產業，市場高度關注，本週關稅大刀是否就會砍向台灣。關稅陰霾籠罩之下，台股今天震盪走跌，台積電跌20元收1105元，守住1100元關卡，終場大盤下跌226.13點，收23252.14點。

眼見局勢不明，熱錢也趕緊撤退，外資終止連3買，今天大砍台股188.9億元，在匯市也偏向匯出。

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外匯交易員指出，關稅威脅再起，美元重啟升勢，亞幣應聲走弱，台灣頭上懸著關稅大刀，一早以32.81元開盤後，匯價迅速下挫，最低觸及32.878元；如果川普接下來真的對台灣課稅，甚至劍指晶片產業，重大利空恐進一步加重新台幣貶勢，不排除摔回33元。

在美國經濟保有韌性、關稅戰又升溫之下，美元指數強勢上漲，根據央行統計，美元指數今天勁揚0.58%，亞幣全面走弱，新台幣小貶0.16%，日圓下跌0.22%，人民幣貶0.25%，韓元跌幅較重、下挫0.34%。（編輯：林興盟）1140210

#川普
#台灣
#美國
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