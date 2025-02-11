2月電子期金融期齊漲
2025/2/11 13:51
（中央社台北11日電）台北股市今天上漲131.91點，收23384.05點。2月電子期收1296.85點，上漲6.70點，逆價差4.54點；2月金融期收2148.40點，上漲2點，正價差0.59點。
2月電子期以1296.85點作收，上漲6.70點，成交460口。3月電子期以1301點作收，上漲8.85點，成交3口。
電子現貨以1301.39點作收，上漲8.95點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差4.54點。
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2月金融期以2148.40點作收，上漲2點，成交285口。
金融現貨以2147.81點作收，上漲3.57點；2月金融期貨與現貨相較，正價差0.59點。實際收盤價以期交所公告為準。1140211
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