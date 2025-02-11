佳世達旗下羅昇宣布投資氫豐綠能 助力綠色轉型

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（中央社記者何秀玲台北11日電）佳世達科技旗下智動化技術服務商羅昇企業看好全球對氫能需求的快速增長，今天宣布投資氫豐綠能，藉此擴大其在新能源領域的布局。

羅昇表示，與氫豐綠能合作，結合羅昇在工業自動化跟能源領域上的經驗，及氫豐綠能的氫能創新技術，形成互補優勢，可降低企業能源轉型的成本和風險。此合作還可加速氫能技術在台灣市場的商業化應用，進一步助力企業穩定取得綠電來源，支持各行業的綠色轉型目標。

羅昇指出，氫能作為清潔能源，具有多種重要應用，包括工業製程、交通運輸和儲能系統等。羅昇將引入氫豐綠能「混氫燃料電池」技術，能利用50%至100%濃度的氫氣，直接將工業餘氫與製程尾氣轉化為清潔電力，並降低燃料成本，使氫能應用更具經濟效益。與傳統純氫系統相比，混氫成本僅為純氫的1%，展現出核心成本優勢。

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羅昇表示，氫能可在工業中替代化石燃料，實現減碳綠色生產。在交通領域，氫燃料電池車輛有助減少污染並提升能源效率，在儲能中平衡再生能源波動，確保供應穩定。

羅昇說，隨著各國相繼推出氫能發展政策，台灣政府也將氫能納入2050能源轉型計畫中，並設立相應補助及激勵措施，以促進氫能技術的研發與應用，推動氫能產業的發展與商業環境；本次投資正是響應此趨勢，未來將攜手氫豐綠能，投入氫能技術的創新與應用，推動氫能的商業化進程。（編輯：張均懋）1140211